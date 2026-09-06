Batman-Hasankeyf yolunda tır devrildi, sürücü Mesut G. hayatını kaybetti
Batman-Hasankeyf kara yolunun Çeşmebaşı köyü mevkisinde tırın devrilmesi sonucu sürücü Mesut G. (44) hayatını kaybetti. Cenazesi otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Batman'da tırın devrilmesi sonucu sürücü öldü.
Mesut G. (44) idaresindeki 73 ABB 408 plakalı tır, Batman- Hasankeyf kara yolunun Çeşmebaşı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA
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