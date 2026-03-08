Batman'ın Doyurucu Lezzeti: Piçik - Son Dakika
Batman'ın Doyurucu Lezzeti: Piçik

08.03.2026 11:18
Batman'da kökeni kadim kültürlere dayanan piçik, bayram ve düğünlerde ikram edilen geleneksel bir yemektir.

Batman'da bayram ve düğün gibi özel günlerde hazırlanan yemekler arasında yer alan piçik, hem doyurucu hem de kültürel bir lezzet olarak ön plana çıkıyor.

Anadolu Ajansının Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi'nde, Batman'da birliktelik ve paylaşım kültürünü yansıtan geleneksel tatlardan biri olan tescilli piçik yemeğine yer verildi.

Yemeğe adını veren piçik, yörede "kırpılan şeyden kalan küçük parça" anlamına geliyor.

Kökeninin Mezopotamya'nın ve Anadolu'nun kadim yerleşimlerine, binlerce yıllık tarım ve yaşam kültürüne dayandığı söylenen piçik, doyurucu bir yemek olmanın yanı sıra aynı zamanda sosyal birlikteliği de simgeliyor.

Yemeğin tarifini AA muhabirine anlatan Sason Girişimci Kadınlar Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Sevgi Cihan, genellikle ailelerin bir araya gelerek hazırladığı piçik yemeğinin bayram ve düğünler gibi özel günlerde ikram edildiğini söyledi.

Piçik yemeği için gerekli malzemeler ve tarif şöyle:

Malzemeler (6 kişilik)

Köfteler için

1 su bardağı köftelik ince bulgur1 su bardağı irmik1 adet küçük boy soğan (rendelenmiş)1 yemek kaşığı domates salçası1 çay kaşığı pul biberYarım çay kaşığı karabiberTuzBir tutam kuru nane (isteğe bağlı)Pişirme suyu ve sos için

3-4 su bardağı sıcak su2 yemek kaşığı sıvı yağ1 yemek kaşığı tereyağı (isteğe bağlı, lezzet katmak için)1 yemek kaşığı domates salçası1 tatlı kaşığı biber salçasıBir tutam pul biberTuzİsteğe bağlı olarak limon suyu ve nar ekşisiYapılışı

Köftelerin hazırlanması

İnce bulgur ve irmik derin bir kaba alınarak üzerine sıcak su gezdirilip kapağı kapatılır ve yaklaşık 5 dakika bekletilir.Şişen bulgurun içine rendelenmiş soğan ile salça, pul biber, karabiber, bir tutam kuru nane ve tuz eklenir.Tüm malzemeler özdeşleşene kadar iyice yoğurulur. Yaklaşık 10-15 dakika yoğurmak, köftelerin dağılmasını önleyecektir.Hazırlanan hamurdan nohut büyüklüğünde parçalar koparılıp avuç içinde yuvarlayarak köfteler hazırlanır.Yemeğin pişirilmesi

Geniş bir tencerede sıvı yağ ve tereyağı eritilir.İçine domates ve biber salçası eklenip kokusu çıkana kadar kavrulur.Pul biber ve tuz ekledikten sonra sıcak su ilave edilir, kaynaması beklenir.Su kaynamaya başladığında, hazırlanan köfteler yavaş bir şekilde tencereye konulur.Köfteler suyun yüzeyine çıkana kadar yaklaşık 10-15 dakika orta ateşte pişirilir.Köfteler tabağa alınarak servise hazır hale getirilir.

Kaynak: AA

Gastronomi, Batman, Kültür, Güncel, Son Dakika

