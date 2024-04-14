Batman'ın Gercüş ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada, 6 kişi yaralandı.

Donald Trump, New York'ta başlayacak olan dava ile ABD tarihinde bir ceza davasında yargılanan ilk eski ABD Başkanı olacak

Donald Trump, 2016 seçimlerinden önce eski porno film yıldızı Stormy Daniels'a yaptığı ödemeyi örtbas etmekle suçlanıyor. Trump, suçlu bulunması halinde dört yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir. Ancak hapis cezasından kurtulma ihtimali de bulunan Trump, bunun yerine para cezasına da çarptırılabilir. Trump, hakkındaki suçlamaları reddediyor ve suçsuz olduğunu savunuyor. Dava, Trump'ın eski avukatı Michael Cohen üzerinden ödeme etrafında şekilleniyor ve altı-sekiz hafta arasında sürmesi bekleniyor.