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Batman'ın Sason ilçesinde kar yağışı nedeniyle 4 köy ve 15 mezra yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
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Batman'ın Sason ilçesinde kar yağışı nedeniyle 4 köy ve 15 mezra yolu ulaşıma kapandı

Batman\'ın Sason ilçesinde kar yağışı nedeniyle 4 köy ve 15 mezra yolu ulaşıma kapandı

Batman'ın Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı sonucunda 4 köy ve 15 mezra yolu ulaşıma kapanmıştır. İl ve İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürmektedir.

03.02.2024 15:14  Güncelleme: 15:16
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BATMAN'ın Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 4 köy ve 15 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle ilçeye bağlı 4 köy ve 15 mezra yolu, ulaşıma kapandı. İl ve İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, 6 iş makinesi ve 15 personelle yolların açılması için çalıştı. Ekipler, yola çıkacak sürücüleri de buzlanmaya karşı dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Batman'ın Sason ilçesinde kar yağışı nedeniyle 4 köy ve 15 mezra yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
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