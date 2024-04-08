Batman\'ın Sason ilçesinde minibüs devrildi, 8 kişi yaralandı

Batman'ın Sason ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.
Çalışırlar köyünden ilçe merkezine yolcu taşıyan Yahya Yaşar idaresindeki 72 AL 143 plakalı minibüs, Yolüstü köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, minibüsteki 8 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Sason Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan 2'si buradaki ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
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