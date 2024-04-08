Batman\'ın Sason ilçesinde minibüs devrildi, 8 kişi yaralandı

Türk Kızılay, Kırgızistan'da ihtiyaç sahibi ailelere yardım dağıttı

Türk Kızılay, 'Bu Ramazan Sensiz Olmaz' sloganıyla yürütülen kampanya kapsamında Kırgızistan'da ihtiyaç sahibi 1000 aileye gıda kolisi dağıttı. Türk Kızılay, yardımseverlerin paylaştıklarını milyonların sofrasına taşımak için gönüllüleri ve uzman personelini seferber etti. Kırgızistan Kızılay işbirliğinde gerçekleştirilen dağıtıma Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Yener Tanık başkanlığında heyet üyeleri de katıldı.