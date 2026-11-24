Batman Kozluk'ta iki aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Batman'ın Kozluk ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Sürücüler ile araçlardaki 6 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yaralıları ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı.
Batman'ın Kozluk ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
U.K. (21) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil ile Ş.I. (45) yönetimindeki 34 HVK 311 plakalı hafif ticari araç, Yanıkkaya köyü mevkisinde çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlardaki 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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