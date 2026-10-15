Batman Kozluk\'taki Devlet Hastanesinde ebelere yenidoğan canlandırma eğitimi verildi

Batman'ın Kozluk ilçesinde yenidoğan sağlığının korunması ve doğum sırasında gelişebilecek acil durumlara müdahale kapasitesinin artırılması amacıyla ebelere yenidoğan canlandırma eğitimi verildi.

Kozluk Devlet Hastanesinde, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şevval Konuk tarafından doğum ünitesinde ve hastanede görev yapan ebelere yönelik yenidoğan canlandırma eğitimi gerçekleştirildi.

Eğitimde, doğum sırasında veya sonrasında solunum desteğine ihtiyaç duyan yenidoğanlara yönelik müdahale süreçleri ile acil durumlarda doğru ve hızlı müdahalenin önemi ele alındı.

Kozluk Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Fırat Güneş, anne ve bebek sağlığının korunmasında sağlık çalışanlarının bilgi ve becerilerinin güncel tutulmasının önem taşıdığını belirterek, sağlık personelinin mesleki gelişimini destekleyen eğitim çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.