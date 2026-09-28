Batman Sason'da ADEM kursiyerleri 9 haftalık Aile Eğitim Programı'nı tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Batman Sason'da ADEM kursiyerleri 9 haftalık Aile Eğitim Programı'nı tamamladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Batman Sason\'da ADEM kursiyerleri 9 haftalık Aile Eğitim Programı\'nı tamamladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'ın Sason ilçesinde ADEM kursiyerleri, 9 haftalık Aile Eğitim Programı'nı tamamladı. Valilik açıklamasına göre düzenlenen törende kursiyerlere katılım belgeleri takdim edildi.

Batman'ın Sason ilçesinde Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerleri, 9 haftalık "Aile Eğitim Programı"nı tamamladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmet Merkezi Eğitim ve Danışmanlık Birimi tarafından gerçekleştirilen programın son oturumunda "Geleceğe Sağlam Adımlar" modülü işlendi.

Son oturumda katılımcıların geleceğe yönelik farkındalıklarının artırılması, aile yaşamına ilişkin edindikleri bilgi ve becerilerin pekiştirilmesi hedeflendi.

Dokuz hafta süren eğitimler kapsamında kursiyerlere "Kendini Bilmek", "Aile İçi İletişim", "Sosyal Medya, Dijital Oyunlar ve Bilişim Araçları", "Okul Hayatı ve Çocuk", "Çocuk Yetiştirme Tutumları" ile "Geleceğe Sağlam Adımlar" dersleri verildi.

Sertifika törenine Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Zeki Eryarsoy, İl Müdür Yardımcısı Ümit Çiçek, Sason Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Hakan Akın ve Batman Sosyal Hizmet Merkezi Müdür Yardımcısı Veysel Yaşar katıldı.

Törende, programı başarıyla tamamlayan kursiyerlere katılım belgeleri takdim edildi.

Kaynak: AA
EğitimGüncelBatmanSasonYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Van’da korku dolu anlar Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi Van'da korku dolu anlar! Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi
Fon krizinde büyük dalga geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kelleleri uçurabilir Fon krizinde büyük dalga geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kelleleri uçurabilir
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, SDD’den ihraç edildi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, SDD'den ihraç edildi
Sedat Peker için büyük hazırlık Sedat Peker için büyük hazırlık
Fon mağdurları 7 gruba bölünerek ödeme yapılacak İşte masadaki formül Fon mağdurları 7 gruba bölünerek ödeme yapılacak! İşte masadaki formül
Okula pompalıyla gelen kız öğrencinin fotoğrafı ortaya çıktı Okula pompalıyla gelen kız öğrencinin fotoğrafı ortaya çıktı
14:40
Komedyen Deniz Göktaş hakkında tahliye kararı
Komedyen Deniz Göktaş hakkında tahliye kararı
14:38
Hakkında yakalama kararı çıkarılan bakan yardımcısının damadı teslim oldu
Hakkında yakalama kararı çıkarılan bakan yardımcısının damadı teslim oldu
14:27
Cristiano Ronaldo için kötü gece En son 2008’de yaşamıştı
Cristiano Ronaldo için kötü gece! En son 2008'de yaşamıştı
14:08
Borsa 6 ayın dibini gördü Piyasalarda gözler fon soruşturmasında
Borsa 6 ayın dibini gördü! Piyasalarda gözler fon soruşturmasında
13:51
Fon krizinde yeni isim “Balıkçı İsmet” 3 milyar TL’yi tasfiye öncesi çekmiş
Fon krizinde yeni isim! “Balıkçı İsmet” 3 milyar TL’yi tasfiye öncesi çekmiş
13:11
Osmaniye’de öğretmene okul bahçesinde silahlı saldırı
Osmaniye'de öğretmene okul bahçesinde silahlı saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2026 14:52:20. #.0.3#
SON DAKİKA: Batman Sason'da ADEM kursiyerleri 9 haftalık Aile Eğitim Programı'nı tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei