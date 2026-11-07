Batman Sason'da sağanak sonrası heyelanla kapanan köy yolları açılıyor - Son Dakika
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Batman Sason'da sağanak sonrası heyelanla kapanan köy yolları açılıyor

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Batman Sason\'da sağanak sonrası heyelanla kapanan köy yolları açılıyor
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Batman'ın Sason ilçesinde dün akşam başlayıp gece boyunca süren sağanak, kırsalda ulaşımı olumsuz etkiledi. Kaşyayla ve Çalışırlar köylerinde heyelanla kapanan yolların açılması için İlçe Özel İdare ekipleri iş makineleriyle çalışma başlattı.

BATMAN'ın Sason ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı bölgelerde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle kapanan yolların açılması için ekipler çalışma başlattı.

Sason ilçesinde dün akşam başlayan ve gece boyunca etkisini sürdüren sağanak yağış, kırsal bölgelerde ulaşımı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle ilçeye bağlı Kaşyayla ve Çalışırlar köylerinin bazı noktalarında heyelan meydana geldi. Kapanan yolların açılması için İlçe Özel İdare ekipleri, iş makineleriyle çalışma başlattı.

Kaynak: DHA
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