Batman Sason\'da sağanak sonrası heyelanla kapanan köy yolları açılıyor

BATMAN'ın Sason ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı bölgelerde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle kapanan yolların açılması için ekipler çalışma başlattı.

Sason ilçesinde dün akşam başlayan ve gece boyunca etkisini sürdüren sağanak yağış, kırsal bölgelerde ulaşımı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle ilçeye bağlı Kaşyayla ve Çalışırlar köylerinin bazı noktalarında heyelan meydana geldi. Kapanan yolların açılması için İlçe Özel İdare ekipleri, iş makineleriyle çalışma başlattı.