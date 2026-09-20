Batman Turgut Özal Bulvarı\'nda SUV ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Batman Turgut Özal Bulvarı'nda SUV ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Batman Turgut Özal Bulvarı'nda hafif ticari araç ile SUV tipi aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Yaralanan SUV tipi aracın sürücüsü Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, sürücülerin kimlikleri henüz öğrenilemedi.
Batman'da hafif ticari araç ile SUV tipi aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 38 AAL 731 plakalı SUV tipi araç ile hafif ticari araç Turgut Özal Bulvarı'nda çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan SUV tipi aracın sürücüsü, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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