Batman Üniversitesi\'nde 15 Temmuz gazilerine anlamlı karşılama

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, 15 Temmuz gazilerini üniversite senatosunda ağırladı.

Batı Raman Kampüsü Rektörlük Toplantı Salonu'nda düzenlenen senato toplantısına, 15 Temmuz darbe girişiminde yaralanarak gazi olan Ayhan Taşdemir, Abdullah Ağaya, Mehmet Şirin İnanç ve Atilla Yüce katıldı.

Gaziler, senato üyelerine 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı.

Programda konuşan Demir, 15 Temmuz gazilerini üniversitede ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şehit ve gazilerin haklarının ödenemeyeceğini vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"Biz üniversite olarak, Batman Üniversitesi olarak, millet olarak sizlere minnettarlığımızı ifade edecek kelime bulamıyoruz. Bugün burada öğrencilerimizle huzurlu bir ortamda derslerimizi işleyebiliyor, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızı güven içinde okutabiliyor ve geleceğe umutla bakabiliyorsak bunu sizlere borçluyuz. Allah sizlerden ebeden razı olsun. Allah bizlere o günleri bir daha yaşatmasın."

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.