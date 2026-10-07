Batman Valiliği, 15-30 Eylül\'de yakalanan 38 şüphelinin tutuklandığını açıkladı

Batman'da çeşitli suçlardan yakalanan 38 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 15-30 Eylül'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar yapıldı.

Bu kapsamda, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 38 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.