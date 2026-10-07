Batman Valiliği, 15-30 Eylül\'de yakalanan 38 şüphelinin tutuklandığını açıkladı

Batman Valiliği, 15-30 Eylül'de yakalanan 38 şüphelinin tutuklandığını açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Batman Valiliği, 15-30 Eylül'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin arananların yakalanmasına yönelik çalışmasında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 38 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Adliyeye sevk edilen zanlılar hakimlikçe tutuklandı.
Batman'da çeşitli suçlardan yakalanan 38 kişi tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 15-30 Eylül'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar yapıldı.
Bu kapsamda, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 38 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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