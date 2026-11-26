Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Batman Valiliğine atanan Vali Yunus Sezer, İpsala ilçesinde veda ziyaretinde bulundu.

İpsala Alışveriş Merkezi Toplantı Salonu'nda düzenlenen program öncesi öğrenciler Sezer'i karşılayarak çeltik demeti verdi.

Öğrencilere teşekkür ederek ilçe protokolü ve vatandaşlarla burada bir araya gelen Sezer, görev değişimlerinin hizmet yarışında bir bayrak devri olduğunu belirtti.

"Sizi örnek aldık"

İpsala Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel de ilçede 6 aydır görev yaptığını belirterek, "Sizin devlet adamlığınızı örnek aldık. Her konunun üzerinde hassas çalışmalar yürütüyorsunuz. İlçe halkımız adına teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

" Edirneliler ve İpsalalılar sizi unutmayacak"

İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman da hüzünlü bir veda yaşadıklarını vurgulayarak, "Bu gelişiniz bizleri sevindirmedi. Saygı ve minnet duyacağımız büyüğümüzsünüz. Edirneliler ve İpsalalılar sizi unutmayacak." diye konuştu.

İpsala Ticaret Odası Başkanı Necmi Sezer ise çeltikte su yönetimi programının başarıyla uygulanmasıyla su sorununun çözüldüğünü ve çeltik veriminin arttığını belirterek Vali Sezer'e teşekkür etti.

Program çıkışı vatandaşlardan Mustafa Halil de Sezer'e, göz ameliyatı olmasında yardımcı olduğu için teşekkür ederek Sezer'e görevinde başarı diledi.