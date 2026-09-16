Batman Valisi Canalp Sason\'da 7 köyü ziyaret edip talepleri dinledi

Batman Valisi Ekrem Canalp, Sason ilçesinde bazı köyleri ziyaret etti.

Vali Canalp, beraberinde Sason Kaymakamı Furkan Başar ve bazı kurum müdürleri ile Acar, Çalışırlar, Ekinlik, Kelhasan, Karameşe, Köprübaşı ve Kavaklı köylerine ziyarette bulundu.

Köylerde yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi alan Canalp, muhtarlar ve vatandaşlarla görüştü, talepleri dinledi.

İletilen taleplerin karşılanması için ilgili kurum müdürlerine talimat veren Canalp, kamu hizmetlerinin vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda hızlı ve etkin şekilde yürütülmesinin önemine dikkati çekti.

Saha ziyaretleriyle köylerdeki ihtiyaçların yerinde tespit edilmesi, yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi ve kırsal alandaki üretimin güçlendirilmesi amaçlanıyor.