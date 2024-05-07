Batman Valisi Ekrem Canalp: Asayiş olaylarında azalma yaşandı - Son Dakika
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Batman Valisi Ekrem Canalp: Asayiş olaylarında azalma yaşandı

Batman Valisi Ekrem Canalp: Asayiş olaylarında azalma yaşandı

Batman Valisi Ekrem Canalp, asayiş, güvenlik, uyuşturucu, göçmen kaçakçılığı ve siber suçlara yönelik gerçekleştirilen çalışmalar hakkında açıklama yaptı. Canalp, asayiş olaylarında geçen yıla göre bu yıl nisan ayında yüzde 6'lık bir azalma olduğunu belirtti. Ayrıca, malı karşı işlenen suçlarda yüzde 34'lük bir düşüş yaşandığını ve aydınlatma oranının arttığını ifade etti. Uyuşturucu ile mücadelede ise 179 narkotik olaya müdahale edildiği ve 11 kişinin tutuklandığı bilgisini paylaştı. Ayrıca, kaçakçılık, organize suçlar ve siber suçlarla ilgili yapılan çalışmalara da değindi.

07.05.2024 15:59
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Batman Valisi Ekrem Canalp, asayiş, güvenlik, uyuşturucu, göçmen kaçakçılığı ve siber suçlara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili açıklama yaptı.

Vali Canalp, Valilik Toplantı Salonunda İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın'ın da katılımıyla düzenlenen aylık asayiş toplantısında, asayiş olaylarında geçen yılın nisan ayına göre bu yıl nisan ayında yüzde 6'lık bir azalma meydana geldiğini söyledi.

Geçen yıl nisan ayında 951, bu yılın nisan ayında ise 896 asayiş olayı meydana geldiğini kaydeden Canalp, malı karşı işlenen, iş yerinden, kurumdan ve evden hırsızlık, yankesicilik, dolandırıcılık gibi 9 önemli suçta ise geçen yıl nisan ayına göre yüzde 34'lük bir düşüş yaşandığını belirtti.

Asayiş suçlarındaki aydınlatma oranlarının gün geçtikçe arttığını ifade eden Canalp, şöyle konuştu:

"Olayları aydınlatma oranımız geçen yıl nisan ayında yüzde 86 iken bu yılki yüzde 89'a yükselmiştir. Mahkemelerce haklarında yakalama kararı çıkartılan kişilere yönelik de çalışmalarımız gayretli şekilde devam etmektedir. Geçen yıl nisan ayında 750 kişiyi yakalayıp mahkemelere, cezaevlerine teslim etmişken bu yıl bu rakam 1288'e çıkmıştır."

Asayiş olaylarındaki hızlı düşüşlerin temel nedenlerinden birinin "suç makinası" diye tabir edilen ve suç işlemeyi alışkanlık haline getirenlerin yakalanması olduğunu aktaran Canalp, bu kişilerin yakalanarak cezaevine gönderildiğini bildirdi.

Kentteki uyuşturucu ile mücadele çalışmaları hakkında da bilgi veren Canalp, şöyle devam etti:

"Uyuşturucu ile mücadele her zaman için toplumumuzun da Batman'ımızın da temel önceliğidir. 179 narkotik olaya nisan ayı içerisinde kolluk birimlerimiz tarafından müdahale edilmiştir. Narkotik olaylarla ilgili nisan ayı içerisinde 11 kişi tutuklanmıştır. 2024 yılının ilk 4 ayında uyuşturucudan tutuklanan kişi sayısı 68'e yükselmiştir."

Kaçakçılık ve organize suçlarla da ilgili 6 şüphelinin tutuklandığını ifade eden Canalp, artan siber suçlara karşı özel bir çalışmayı polis ve jandarma olarak yürüttüklerini, geçen ay 334 adli işlem yapıldığını, 17 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Canalp, ayrıca göçmen kaçakçılığı ile ilgili 10 olaya müdahale edildiğini ve 11 kişi hakkında adli işlem yapıldığını, 12 yabancı uyruklunun İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiğini aktardı.

Geçen yılın nisan ayında 133 yaralamalı, bu yılın nisan ayında da 90 kaza meydana geldiğini anlatan Canalp, "Bu kazalar neticesinde maalesef 169 vatandaşımız yaralanmıştır." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Batman Valisi Ekrem Canalp: Asayiş olaylarında azalma yaşandı - Son Dakika

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