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Batman Valisi Ekrem Canalp, Kozluk ilçesinde el sanatları ve yöresel ürünlerin satıldığı mağazanın açılışına katıldı - Son Dakika
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Batman Valisi Ekrem Canalp, Kozluk ilçesinde el sanatları ve yöresel ürünlerin satıldığı mağazanın açılışına katıldı

Batman Valisi Ekrem Canalp, Kozluk ilçesinde faaliyet gösteren Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde faaliyette bulunan el sanatları ve yöresel ürünlerin satıldığı mağazanın açılışına katıldı. Vali Canalp, usta öğretici ve kursiyerler tarafından üretilen ürünleri inceledi ve kadın kooperatifi üyelerini tebrik etti. Mağazada kaya tuzu lambası, sabun, yöresel bebek, örgü çanta, tablo ve reçel gibi ürünlerin satılacağı belirtildi. Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İshak Aksoy ise mağaza sayesinde atölyelerde yapılan ürünlerin gelire dönüşeceğini ifade etti.

Batman Valisi Ekrem Canalp, Kozluk ilçesinde el sanatları ve yöresel ürünlerin satıldığı mağazanın açılışına katıldı
30.12.2023 - 15:50,
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Batman Valisi Ekrem Canalp, Kozluk ilçesinde el sanatları ve yöresel ürünlerin satıldığı mağazanın açılışına katıldı.

Beraberinde Kaymakam Ekrem Güngör ve Belediye Başkanı Ayhan Eren ile Kozluk Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde faaliyette bulunan mağazanın açılışını gerçekleştiren Vali Canalp, daha sonra usta öğretici ve kursiyerler tarafından üretilerek satışa sunulan ürünleri inceledi.

Canalp, usta öğreticilerinden oluşan kadın kooperatifi üyelerini tebrik etti, hayırlı kazanç diledi.

Kaymakam Güngör de merkezin atölyelerinde üretilen kaya tuzu lambası, sabun, yöresel bebek, örgü çanta, tablo ve aşevinde hazırlanan reçel, salça gibi ürünlerin mağazada satılacağını belirtti.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İshak Aksoy da mağaza sayesinde daha önce atölyelerde yaptıkları ürünlerin gelire dönüşeceğini belirtti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Batman Valisi Ekrem Canalp, Kozluk ilçesinde el sanatları ve yöresel ürünlerin satıldığı mağazanın açılışına katıldı - Son Dakika


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