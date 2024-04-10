Batman Valisi Ekrem Canalp, vatandaşlarla bayramlaştı

Batman Valisi Ekrem Canalp, Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda vatandaşlarla bayramlaştı.
Necat Nasıroğlu Külliyesinde düzenlenen programa katılan Vali Canalp, il protokolü, kurum temsilcileri ve vatandaşlarla bayramlaştı.
Canalp, burada yaptığı konuşmada, bayramların toplumsal bir dayanışma olduğunu söyledi.
Bayramların bir yönüyle de dinlenme, eğlenme, rahatlama, herkesin herkesle bir araya gelebildiği ve herkesin herkesi hatırladığı zamanlar olduğunu belirten Canalp, "Allah'a şükürler olsun bir bayrama daha huzur ve sükunet içerisinde güzel ilimiz Batman'da kavuştuk. Bu vesileyle bütün Batmanlı hemşehrilerimin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Nice bayramları sağlık, sıhhat, huzur ve dayanışma içerisinde yaşamayı Allah nasip etsin."
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Konya'nın Karapınar ilçesinde Ramazan Bayramı nedeniyle düzenlenen bayramlaşma programında ilçe protokolü ve vatandaşlar bir araya geldi.
Van Valisi Ozan Balcı, Edremit Uygulama Otelinde düzenlenen resmi bayramlaşma törenine katılarak protokol üyeleri ve vatandaşlarla bayramlaştı. Vali Balcı, bayrama katılanların bayramını tebrik ederek, çocuklara oyuncak hediye etti ve vatandaşların taleplerini dinledi.
Düzce'nin Yığılca Çiftlik köyünde bayram namazına giden çocuklara bayram harçlığı dağıtıldı. Köy muhtarı ve köy imamının öncülüğünde gerçekleştirilen harçlık organizasyonu, çocukların yüzünü güldürdü. Köy muhtarı, bu geleneksel uygulamanın başka yerlerde de benzer şekilde yapılmasını umut ettiğini belirtti.
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