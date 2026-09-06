Batman'da TIR Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Batman'da TIR Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Batman\'da TIR Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Batman-Hasankeyf kara yolu Çeşmebaşı köyü mevkisinde kontrolden çıkan TIR devrildi. Sürücü Mesut Geçit olay yerinde hayatını kaybetti. Cenaze, otopsi için hastane morguna kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BATMAN'da devrilen TIR'ın sürücüsü Mesut Geçit (44) hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Batman- Hasankeyf kara yolu Çeşmebaşı köyü mevkisinde meydana geldi. Mesut Geçit'in kontrolünü yitirdiği 73 ABB 408 plakalı TIR, devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan Geçit'in hayatını kaybettiği belirlendi. Mesut Geçit'in cenazesi, otopsi işlemleri için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Batman'da TIR Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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