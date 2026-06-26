Batmanda Uyuşturucuya Hayır Yürüyüşü - Son Dakika
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Batmanda Uyuşturucuya Hayır Yürüyüşü

26.06.2026 20:26
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Yeşilay, uyuşturucu ile mücadele için Batman'da farkındalık yürüyüşü düzenledi.

Batman'da Yeşilay Şubesince, "Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" kapsamında farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.

Turgut Özal Bulvarı'nda toplanan Yeşilay'ın üye ve gönüllüleri, "Keşke dememek için uyuşturucu maddelere hayır, hayata evet de" yazılı pankart taşıdı.

Grup, "uyuşturucuya hayır" sloganlarıyla Atatürk Parkı'na kadar yürüdü.

Yeşilay Batman Şube Başkanı Mehmet Orhan Edis, burada yaptığı açıklamada, uyuşturucu madde kullanımı ve kaçakçılığının yalnızca bireyleri değil, aileleri, toplumu ve geleceği tehdit eden küresel bir sorun olduğunu söyledi.

Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü'nün bağımlılık tehdidine karşı farkındalığı artırmak ve toplumsal mücadeleyi güçlendirmek amacıyla önemli bir fırsat sunduğunu ifade eden Edis, şöyle konuştu:

"Bağımlılık, kişinin fiziksel, ruhsal ve sosyal yaşamını olumsuz etkileyen, tedavi ve destek gerektiren bir halk sağlığı problemidir. Özellikle gençlerimizi hedef alan uyuşturucu maddeler, eğitim hayatını, aile bağlarını ve toplumsal huzuru ciddi şekilde zedelemektedir. Uyuşturucuyla mücadele yalnızca kolluk kuvvetlerinin görevi değildir. Aileler, eğitim kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve tüm vatandaşlarımız bu mücadelenin ayrılmaz bir parçasıdır."

Edis, özellikle çocukları ve gençleri bağımlılıktan korumanın yolunun güçlü aile bağları, bilinçli eğitim, sosyal destek ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılmasından geçtiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Batman, Güncel, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batmanda Uyuşturucuya Hayır Yürüyüşü - Son Dakika

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