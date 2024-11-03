(ANKARA) - AFAD Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sosyal medya hesabından paylaşılan bilgiye göre saat 01.58'de Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin 10,52 kilometre derinlikte olduğu bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Battalgazi'de 4,2 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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