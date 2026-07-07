BAÜN Hayvan Hastanesi\'nde 1000\'den Fazla Hayvana Hizmet

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinde, yılın 6 ayında binden fazla hayvana teşhis ve tedavi hizmeti sunulduğu bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, tıbbi müdahalede bulunulan canlıların 490'ını kedi, 316'sını köpek, 346'sını çiftlik hayvanı (koyun, inek, buzağı, keçi), 72'sini egzotik/pet hayvanı (kuş, tavşan, kaplumbağa, hamster) ve 2'sini at oluşturdu.

Uzman akademik kadronun görev yaptığı hastaneye başta Balıkesir olmak üzere Manisa, İzmir, Bursa, Çanakkale ve İstanbul dahil 15 farklı il ile 66 ilçeden hayvan getirildi.

Hastanede teşhis ve tedavinin yanı sıra aşılama, gebelik muayenesi, cerrahi operasyonlar, nekropsi, laboratuvar tetkikleri ile gıda ve yem analizleri gibi hizmetler de veriliyor.