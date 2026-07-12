Bavi Tayfunu Çin'i Vurdu: 2,4 Milyon Tahliye Edildi - Son Dakika
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Bavi Tayfunu Çin'i Vurdu: 2,4 Milyon Tahliye Edildi

12.07.2026 11:13
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Bavi Tayfunu, Çin'in doğusunda 2,4 milyon kişiyi tahliye ettirirken, uçuşlar ve tren seferleri iptal edildi.

Çin'in doğusunda karaya ulaşan Bavi Tayfunu nedeniyle tahliye edilenlerin sayısı 2,4 milyonu aşarken, uçuşlar ve tren seferleri iptal edildi.

South China Morning Post (SCMP) gazetesinin Çin Ulusal Meteoroloji Merkezine dayandırdığı haberine göre, cumartesi gecesi Cıciang eyaletine bağlı Taycou kentinde karaya ulaşan Bavi Tayfunu kısa süre sonra Vıncou kentinde etkili oldu.

Dün saatte 108 ila 117 kilometre hızla esen rüzgarla ilerlediği kaydedilen tayfunun bugün itibarıyla etkisinin hafiflediği ancak şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgarların etkisini sürdürmesinin beklendiği belirtildi.

Yetkililer, Cıciang eyaletinde 2,2 milyon, Fucien eyaletinde ise yaklaşık 200 bin kişinin tahliye edildiğini, komşu eyaletler ve Şanghay'da da binlerce kişinin güvenli bölgelere taşındığını açıkladı.

Tayfun nedeniyle Çin genelinde 2 bin 800'den fazla uçuşun iptal edilmesinin beklendiği bilgisi verilirken, Şanghay'daki havalimanlarında 650'den fazla uçuş iptal edildi. Hangcou'daki havalimanı pazar günü yaklaşık 300 uçuşu durdurdu.

Demir yolu ulaşımında da aksaklıklar yaşanırken, Hangcou kentindeki dört ana istasyondan ikisinde tüm tren seferleri iptal edildi, diğer hatlarda ise kısmi durdurmalar uygulandı.

Ayrıca tayfundan etkilenen eyaletlerde okullar tatil edilirken, iş faaliyetleri ve açık hava etkinlikleri iptal edildi.

Çin'de, Bavi'den önce etkili olan Maysak Tropik Fırtınası'nın bölgede yol açtığı şiddetli sel felaketi nedeniyle 39 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bavi Tayfunu Çin'i Vurdu: 2,4 Milyon Tahliye Edildi - Son Dakika

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