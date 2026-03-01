Bayat Belediyesi İftar Programı Düzenledi

Bayat Belediyesi, vatandaşları iftarda ağırladı.

Bayat Belediyesi Kültür Salonu'nda düzenlenen iftar programına AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü, İl Genel Meclis Başkanı Fatih Temur, AK Parti Çorum İl Başkanı Yakup Alar ile vatandaşlar katıldı.

Programda davetliler, ezanın okunmasıyla oruçlarını açtı.

İftarın ardından Milletvekili Ahlatcı, Belediye Toplantı Salonu'nda mahalle ve köy muhtarları ile istişare toplantısında bir araya geldi.

Toplantıda ilçenin ihtiyaçları, mahalle ve köylerde devam eden çalışmalar ile hayata geçirilmesi planlanan projeler değerlendirildi.