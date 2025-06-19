Bayburt'ta 5 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Bayburt'ta yasa dışı yollarla yurda giren 5 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, düzenlenen operasyonda 5 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklu 5 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Bayburt Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Göçmenlerin kaçak geçişlerini organize ettikleri iddiasıyla da A.Ş. ve S.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla olmak üzere 2'si de serbest bırakıldı.