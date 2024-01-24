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Bayburt'ta bir inşaat şantiyesinde bekçilik yapan adam, bir aydır tilkiyi besliyor - Son Dakika
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Bayburt'ta bir inşaat şantiyesinde bekçilik yapan adam, bir aydır tilkiyi besliyor

Bayburt'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle beslenemeyen yaban hayvanları, yerleşim yerlerine inmeye başladı. Bayburt-Çaykara yolu üzerindeki bir inşaat şantiyesinde bekçilik yapan Halit Budak, çevrede yiyecek arayan bir tilkiyi fark etti. Budak, tilkinin karnını doyurarak onu bir aydır şantiyenin müdavimi haline getirdi. Tilki, her gün bekçi kulübesi önüne gelerek Budak'ın verdiği yiyeceklerle besleniyor ve bir kısmını da dağlık alana taşıyor.

Bayburt\'ta bir inşaat şantiyesinde bekçilik yapan adam, bir aydır tilkiyi besliyor
24.01.2024 - 12:11,
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Bayburt'ta bir inşaat firmasına ait şantiyede bekçilik yapan Halit Budak, bir aydır yanına gelen tilkiyi besliyor.

Kentte etkili olan yağışla birlikte kar kalınlığının yer yer bir metreye ulaştığı kırsalda beslenemeyen yaban hayvanları, zaman zaman yerleşim yerlerine iniyor.

Bayburt-Çaykara yolu üzerindeki inşaat şantiyesinde bekçilik yapan Halit Budak, bir tilkinin çevrede yiyecek aradığını fark etti.

Budak'ın karnını doyurduğu tilki, bir aydır şantiyenin müdavimi oldu.

Hemen hemen her gün geç saatlerde bekçi kulübesi önüne gelen tilki, Budak'ın verdiği yiyeceklerin bir kısmıyla beslenip bir kısmını da dağlık alana taşıyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bayburt'ta bir inşaat şantiyesinde bekçilik yapan adam, bir aydır tilkiyi besliyor - Son Dakika
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