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Bayburt'ta bir kadın boğularak öldürüldü - Son Dakika
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Bayburt'ta bir kadın boğularak öldürüldü

Bayburt'ta F.S. isimli kadın, eski iş arkadaşı F.Ç. tarafından boğularak öldürüldü. Tartışmanın nedeni henüz belirlenemedi. Polis, olay yerine gelerek F.Ç'nin cesedini buldu ve F.S.'yi gözaltına aldı.

Bayburt\'ta bir kadın boğularak öldürüldü
27.12.2023 - 00:53,
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Bayburt'ta bir kadın, eski iş arkadaşı tarafından boğularak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, F.S. (45) daha önce iş arkadaşı olan F.Ç. (41) ile Tuzcuzade Mahallesi Vali Nihat Üçyıldız Caddesi'ndeki ikametinde henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler F.Ç'yi evde boğularak öldürülmüş halde buldu.

F.Ç'nin cesedi, incelemenin ardından Bayburt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

F.S. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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