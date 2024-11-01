Bayburt'ta Esrar ve Sentetik Ecza Ele Geçirildi

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Bayburt'ta 11,78 gram esrar ile 14 sentetik ecza ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince park halindeki araçta şüphe üzerine arama yapıldı.

Araçta ve içindeki iki kişinin üzerinde arama yapan ekipler, 11,78 gram esrar ile 14 sentetik ecza ele geçirdi.

Şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma devam ediyor.