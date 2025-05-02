Bayburt'ta fırtına çatıları uçurdu, minibüsteki insanları savurdu: O anlar kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bayburt'ta fırtına çatıları uçurdu, minibüsteki insanları savurdu: O anlar kamerada

Bayburt'ta fırtına çatıları uçurdu, minibüsteki insanları savurdu: O anlar kamerada Bayburt'ta dün akşamüstü yaşanan fırtına birçok evin çatısını uçurdu.

02.05.2025 13:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt'ta fırtına çatıları uçurdu, minibüsteki insanları savurdu: O anlar kamerada

BAYBURT - Bayburt'ta dün akşamüstü yaşanan fırtına birçok evin çatısını uçurdu. Çatıların uçması, minibüsteki insanların savrulması güvenlik kamerasına yansıdı.

Bayburt'ta yaşanan şiddetli fırtınayla birlikte uçan çatılar yollara düştü ve park halindeki araçlara zarar verdi. Kaleardı Mahallesinde bir marketi bulunduğu binanın çatısı yola savruldu. Olay esnasında bölgede kimse olmaması bir facianın önüne geçti. Bir diğer olay ise Şehit Osman TOKİ'lerinde yaşandı. Fırtınaya dayanamayan sitenin çatısı koparak binanın önüne savruldu. Park halinde bulunan araçlarda maddi hasar oluşurken, herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. Fırtınanın şiddetinin korkutucu seviyelere ulaştığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Binanın uçan çatısı, minibüsteki yolcuların savrulması güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

Gökçedere Beldesinde de şimşek çakma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, Yerel Haberler, Fırtına, Fırtına, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayburt'ta fırtına çatıları uçurdu, minibüsteki insanları savurdu: O anlar kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PFDK, kulüplere ceza yağdırdı Ceza almayan neredeyse yok PFDK, kulüplere ceza yağdırdı! Ceza almayan neredeyse yok
Fatih Terim’in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti
Trump, İran’dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı Trump, İran'dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı
CHP’li Adnan Beker’in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı CHP'li Adnan Beker'in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı
CHP’nin, ’’Vekilleri 1. Meclis’e götüren şoföre hapis talebi’’ iddiasına yalanlama CHP'nin, ''Vekilleri 1. Meclis'e götüren şoföre hapis talebi'' iddiasına yalanlama
Chelsea, İsveç’te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı Chelsea, İsveç'te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı
Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı
Konya’da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı Konya'da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı
“Halil Falyalı’nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda’da öldürüldü“ iddiası "Halil Falyalı'nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda'da öldürüldü" iddiası
Gülümseyen kadınların yer aldığı reklam afişlerini sansürlediler Sebebi de bir o kadar ilginç Gülümseyen kadınların yer aldığı reklam afişlerini sansürlediler! Sebebi de bir o kadar ilginç
Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alacak Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alacak

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2025 20:02:34. #7.13#
SON DAKİKA: Bayburt'ta fırtına çatıları uçurdu, minibüsteki insanları savurdu: O anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.