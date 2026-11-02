Bayburt'ta iki otomobil çarpıştı, yaralanan iki sürücü hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Bayburt'ta iki otomobil çarpıştı, yaralanan iki sürücü hastaneye kaldırıldı

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Bayburt\'ta iki otomobil çarpıştı, yaralanan iki sürücü hastaneye kaldırıldı
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Bayburt-Çaykara yolunun Şingah Mahallesi mevkisinde iki otomobil çarpıştı, iki sürücü yaralandı. Yaralılar Bayburt Devlet Hastanesine kaldırılırken kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Bayburt'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Y.Ş. yönetimindeki 69 AE 795 plakalı otomobil ile N.S. idaresindeki 69 MA 0018 plakalı otomobil, Bayburt-Çaykara kara yolunun Şingah Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan iki sürücü, sağlık ekiplerince Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: AA
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