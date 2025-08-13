Bayburt'ta İl Yaşlılık Çalıştayı Yapıldı

Bayburt'ta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "İl Yaşlılık Çalıştayı" gerçekleştirildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Senem Daştan, öğretmenevi toplantı salonunda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, yaşlıların ihtiyaçlarını tespit etmek amacıyla çalıştay organize edildiğini söyledi.
Yaşlılara sunulan hizmetlerin sayısının artırılması gerektiğini belirten Daştan, çalıştayda yaşlılık politikalarının daha bütüncül bir yaklaşımla ele alındığını kaydetti.
Programa, Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü ile Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Salih Köse katıldı.
Çalıştayda katılımcılar, ilgililere görüş ve önerilerini sundu.
