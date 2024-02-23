Bayburt'ta Kamyonetin Şarampole Devrilmesi Sonucu 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Bayburt'ta Kamyonetin Şarampole Devrilmesi Sonucu 3 Kişi Yaralandı

Bayburt\'ta Kamyonetin Şarampole Devrilmesi Sonucu 3 Kişi Yaralandı

Bayburt-Gümüşhane kara yolu Balkaynak köyü mevkisinde meydana gelen kazada, Mehmet G'nin kullandığı kamyonet şarampole devrildi. Kazada sürücü ile beraberindeki Bilal G. ve Hani İ. araçta sıkıştı. Jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralılar, Bayburt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

23.02.2024 11:29
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Bayburt'ta kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Bayburt- Gümüşhane kara yolu Balkaynak köyü mevkisinde Mehmet G'nin kullandığı 06 ACL 414 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile beraberindeki Bilal G. ve Hani İ. araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri, yaralıları bulundukları yerden kurtardı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince sevk edildikleri Bayburt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Bayburt'ta Kamyonetin Şarampole Devrilmesi Sonucu 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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