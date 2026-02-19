Bayburt'ta Kar Yağışı - Son Dakika
Bayburt'ta Kar Yağışı

Bayburt\'ta Kar Yağışı
19.02.2026 11:53
Bayburt'ta kar yağışı başladı, yollar için mücadele sürüyor, sürücüler uyarıldı.

Bayburt'ta kar yağışı etkisini gösterdi.

İl genelinde etkili olan yağmur, bir süre sonra yerini kara yağışına bıraktı. Şehir merkezinin yanı sıra dağlar da karla kaplandı.

Karayolları ekipleri şehirlerarası yollarda trafiğin aksamaması için karla mücadeleye devam ediyor.

Trafik ekipleri de sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Karın ardından beyaz örtüyle kaplanan yerleşim yerleri ve dağlar dronla görüntülendi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Bayburt, Güncel, Ulaşım, Doğa, Son Dakika

Güncel Bayburt'ta Kar Yağışı

SON DAKİKA: Bayburt'ta Kar Yağışı - Son Dakika
