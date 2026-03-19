Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bayburt'ta Karla Mücadele Bayram Öncesi Çalışmaları

19.03.2026 12:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt'ta İl Özel İdaresi, kış şartlarında köy yollarını açarak Ramazan Bayramı öncesi ulaşımı sağladı.

Kışın çetin geçtiği Bayburt'ta İl Özel İdaresi ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde köy bağlantı yollarını açık tutmak için karla mücadeleyi sürdürüyor.

Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan tipi nedeniyle kapanan yollar, ekiplerin mart ayındaki yoğun çalışmalarıyla yeniden ulaşıma açılıyor.

İldeki ilçeler, köyler ve mahalle bağlantılarını kapsayan yaklaşık 1200 kilometrelik yol ağında 40 iş makinesi, 62 personel ve 4 mobil destek ekibi görev yapıyor.

Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu bölgelerde güçlükle ilerleyen "kar kaplanları", bayram öncesinde ulaşımın aksamaması için yoğun çaba gösteriyor.

Ekipler, son olarak merkeze bağlı Gökler ile Gümüşhane'nin Sarıçiçek köyleri arasındaki yaklaşık 12 kilometrelik yolu, bir günlük çalışmanın ardından ulaşıma açtı.

"Tek isteğimiz bayramdan önce bu yolun açılmasıydı"

Gökler Köyü Muhtarı Hasan Coşkun, AA muhabirine, ekiplerin çalışması sayesinde kış aylarında hiçbir mağduriyet yaşamadıklarını söyledi.

Son olarak bayram öncesindeki isteklerinin de yerine getirildiğini belirten Coşkun, "Gümüşhane ve Bayburt'u birbirine bağladık. Tek isteğimiz bayramdan önce bu yolun açılmasıydı. Çevre köylerdeki komşular, akrabalar birbirlerine gitsin gelsin onu da başardık. Tüm çalışanlarımızdan Allah razı olsun." dedi.

Sarıçiçek köyü sakinlerinden Salim Gündüz de Bayburt ile bağlantı yolunun kendileri için önemli olduğunu dile getirerek, "Bayram öncesinde gerçekten ihtiyacımız vardı. Hem akrabalık ve komşuluk hem de hayvan ticareti anlamında civardaki köylerin Bayburt ile bağlantısı çok önemli. Bayram öncesi buranın açılması çok güzel oldu. Vatandaşlar sevdikleriyle beraber olacaklar." ifadelerini kullandı.

Köylerinde son 15 yılın en yoğun kar yağışlı kışlarından birini yaşadıklarını belirten Gündüz, ekiplere özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 12:46:28. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.