Bayburt'ta Öğrencilere Terörle Mücadele Eğitimi

Bayburt'ta üniversite öğrencileri, terör örgütlerinin faaliyetleri ve eleman kazanma yöntemlerine karşı bilgilendirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri" kapsamında, Bayburt Üniversitesi Baberti Kampüsündeki öğrencilerle bir araya geldi.
Öğrencilere, ülkenin birlik ve bütünlüğünü bozmaya çalışan terör örgütlerinin propaganda faaliyetleriyle eylemlerine karşı polisle ortak tavır sergilenmesini sağlamak ve duyarlılıklarını arttırmak amacıyla sunum yapıldı.
Üniversitede stant kuran ekipler, öğrencilere el broşürleri dağıttı.
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