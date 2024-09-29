Bayburt\'ta Otomobil-Kamyon Kazası: 6 Yaralı

Bayburt'ta kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Şingah Mahallesi İmam Hatip Sokak'tan çıkış yapan H.N. idaresindeki 29 AAB 822 plakalı otomobil, Çaykara Caddesi'nde A.B. yönetimindeki 69 K 0211 plakalı belediyeye ait kamyonla çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü ile beraberindeki S.N, T.N, B.N, Ş.T. ve F.T. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan, kaza anı bölgede bulunan caminin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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