Bayburt'ta Ramazan Bayramı Kutlaması

Bayburt'ta, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Velişaban Mahalle Odasındaki programda, Vali Mustafa Eldivan, AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, Belediye Başkanı Mete Memiş, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlarla bayramlaştı.

Bayburt'un birlik ve beraberliğin yaşandığı en güzel şehirlerden biri olduğunu belirten Eldivan, herkesin bayramını kutladı.

Vali Eldivan, daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Bayburt Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti, personelin bayramını kutladı.