Bayburt'ta sıcaktan bunalanlar serinlemek için Çoruh Nehri'ne giriyor.
Kentte son günlerde hava sıcaklığının artmasıyla vatandaşlar, Kopuz Köprüsü mevkisindeki Çoruh Nehri kıyısına akın etti.
Burada nehir kenarından suya atlayan vatandaşlar, serin suyun tadını çıkarttı.
Ailelerden bazıları da su içerisinde çocuklarıyla oyun oynadı.
Son Dakika › Güncel › Bayburt'ta Serinletici Kaçış: Çoruh Nehri - Son Dakika
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