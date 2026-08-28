Bayburt'ta Uyuşturucu Operasyonu
Bayburt'ta 445 gram sentetik uyuşturucu ile yakalanan A.A. tutuklandı.
Bayburt'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince şüpheli A.A'nın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, 445 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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