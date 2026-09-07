Bayburt'ta haber alınamayan kişi otomobilde ölü bulundu
Bayburt'un Demirözü ilçesinde yakınları tarafından kendisinden haber alınamayan kişi otomobilde ölü bulundu.
Bayburt'un Demirözü ilçesinde yakınları tarafından kendisinden haber alınamayan kişi otomobilde ölü bulundu.
Dikmetaş köyündeki evinden dün öğle saatlerinde ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Murat Albay (39) için ailesi ve yakınları durumu jandarmaya bildirdi.
İhbar üzerine jandarma ve AFAD ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.
Beşpınar köyünde park halindeki otomobili fark eden ekipler, Albay'ın cansız bedenine ulaştı.
Cenaze, otopsi işlemleri için Bayburt Adli Tıp Şube Müdürlüğü morguna kaldırıldı.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: AA
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