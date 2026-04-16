Bayğaralar Operasyonu: 296 Gözaltı

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Bayğaralar" çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 13 Nisan'da Adana merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 296 şüpheli ile 6 suça sürüklenen çocuktan, 216 şüpheli ile 5 çocuğun tutuklandığını bildirdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Bayğaralar" çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne yönelik soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı. Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"'Sokak çetelerine göz açtırmayacağız' demiştik. Bu sözümüzün gereğini kararlılıkla yerine getiriyoruz. Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 'Bayğaralar' çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne yönelik 13 Nisan'da Adana merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 296 şüpheli ile 6 suça sürüklenen çocuk yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 233'ü ile 6 suça sürüklenen çocuk tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi; 216 şüpheli ile 5 suça sürüklenen çocuk tutuklandı, 17 şüpheli ile 1 suça sürüklenen çocuk hakkında adli kontrol kararı verildi."

Soruşturma kapsamında, örgütün suçtan elde ettiği gelirleri kaçak durumdaki şüphelilerin yakınları üzerinden akladığına dair güçlü tespitler yapılmış; bu çerçevede yaklaşık 276 milyon TL değerinde 40 araç, 14 arsa ve arazi, 15 konut ile çok sayıda banka hesabına el konulmuştur. Bu başarılı operasyonu yürüten Adana Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve sahada özveriyle görev yapan Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı kılmak için çalışmaya devam edecek; sokaklarımızı tehdit eden, evlatlarımızı istismar eden organize suç örgütlerine karşı mücadelemizi kesintisiz ve kararlı şekilde sürdüreceğiz."