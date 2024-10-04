Bayhoca Esnaf Ziyaretinde

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AK Parti Yeşilli İlçe Başkanı İsmail Bayhoca, ilçede esnaf ziyaretinde bulundu.

Bayhoca, beraberindeki partililerle ilçede esnafı ziyaret ederek, vatandaşlarla görüşüyor, talep ve sorunları dinliyor.

Vatandaşların ilettiği sorunların çözümü noktasında gayret gösterdiklerini ifade eden Bayhoca, "İnşallah çalışmalarımız kapsamında kırsal mahallelerimiz başta olmak üzere Yeşilli ilçemizin her bir metrekaresini ziyaret ederek vatandaşımızın yanında olacağız." dedi

Vatandaşlara ve esnafa gösterdikleri teveccühten dolayı teşekkür eden Bayhoca, kendileriyle daha sık bir araya geleceklerini ifade etti.