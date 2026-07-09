İzmir'in Bayındır ilçesine ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Kızıloba Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter, arazöz, itfaiye ekibi ve Bayındır Belediyesi'ne ait iş makineleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.
Son Dakika › Güncel › Bayındır'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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