Bayırbucak\'taki Orman Yangını Söndürüldü

Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı Raid Salih, Lazkiye iline bağlı Bayırbucak bölgesinde 7 gündür süren orman yangınının tamamen söndürüldüğünü açıkladı.

Bakan Salih, Suriye resmi haber kanalı El-İhbariye'ye yaptığı açıklamada, yüksek sıcaklıklar, kuvvetli rüzgar, engebeli arazi yapısı ve savaşın bıraktığı patlayıcı kalıntılar gibi tüm zorluklara rağmen yangının koordineli bir çalışmayla kontrol altına alındığını belirtti.

Salih, bu başarının Suriyeli kurumlar arasında yürütülen yüksek düzeyli işbirliği ve koordinasyonun sonucu olduğunu vurguladı.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Operasyonlar Müdürü Abdülkafi Keyyal da AA muhabirine, Türkmen Dağı (Bayırbucak) bölgesinde 7 gün boyunca süren yangının kontrol altına alınmasına rağmen bölgede olası risklere karşı izleme faaliyetlerinin devam ettiğini aktardı.

Keyyal, "Bu vesileyle halkımıza yeşil alanların korunmasının ve doğaya zarar verebilecek her türlü davranıştan kaçınılmasının önemini bir kez daha hatırlatıyoruz. Biyoçeşitliliğin ve doğal çevrenin korunması, ülkemiz Suriye'nin geleceği açısından hayati öneme sahiptir." dedi.