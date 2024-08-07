Baykan karayolunda kafa kafaya çarpışan otomobillerde 1 ölü, 3 yaralı

Güncel

Baykan karayolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada Mehmet Sait Koç (31) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Siirt- Baykan karayolunda meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 34 LG 2485 ve 13 ABC 794 plakalı otomobiller, kafa kafaya çarpıştı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada Mehmet Sait Koç, Pelin E. (19) ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Baykan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan durumu ağır olan Mehmet Sait Koç, sevk edildiği Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.