Bayrak Duyarlılığı: Şoförden Örnek Davranış

20.04.2026 14:19
İETT şoförü, yolda bulduğu Türk bayrağını alarak otobüsüne yerleştirdi, yolcuları etkiledi.

İstanbul'da özel halk otobüsü şoförünün, seyir halindeyken yerde gördüğü Türk bayrağını aracını durdurarak yoldan alması araç içi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, 14BK Çekmeköy-Kadıköy hattında çalışan İETT bünyesindeki özel halk otobüsü şoförü Mehmet Sena İnçke, E-5 Otoyolu Acıbadem mevkisinde seyir halindeyken yolda bir Türk bayrağı olduğunu gördü.

Aracını emniyet şeridine çekerek durduran İnçke, otobüsten inip yerdeki bayrağı alarak otobüsün ön kısmına yerleştirdi.

İnçke, yolculara, "Bayrak bir milletin şeref sembolü, onur timsalidir. Bir milletin onur timsali olan ayak altına değil, baş üstünde olması gerekir." dedi.

Yolcular da şoföre duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

Yaşanan bu anlar araç içi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

