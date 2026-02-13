Bayrak Sevgisi ve Spor Gösterisi

Halkapınar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce "Bayrak Sevgisi ve Spor" temalı gösteri gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, Ereğli CMS Jimnastik ve Spor Merkezi sporcuları "Bayrak Sevgisi ve Spor" temalı gösteri sundu.

İlçe Müdürü Hilmi Keser programda, bayrağa ve milli değerlere bağlılığı vurgulamak amacıyla etkinlik düzenlediklerini söyledi.