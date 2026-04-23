Bayrak ve Posterleri Düzelten Kahraman Çocuk

AMASYA'da Çınar Dülger (14) Yavuz Selim Meydanında rüzgar ve yağmur nedeniyle dolanan Türk bayrakları ile Mustafa Kemal Atatürk posterini tek tek düzeltti. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kentte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Yavuz Selim Meydanı bayraklarla süslendi. Sabah saatlerinde etkili olan rüzgar ve yağmur nedeniyle bazı Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ters döndü. Törende görevli olan öğrencilerden Çınar Dülger, ters dönen bayrakları ve Atatürk posterini tek tek düzelterek eski haline getirdi. Çevrede bulunan vatandaşlar, Çınar'ın bayrakları düzelttiği anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.