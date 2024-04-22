Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, birimleri ziyaret etti

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(İZMİR) - Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, yeni haftanın ilk mesaisine sabah erken saatlerde belediye birimleri ziyaretleriyle başladı. Önal, "Bayraklı'ya en iyi hizmeti vermek için canla başla çalışacağız" dedi.

Başkan Önal, bugün saat 06.00'da Fen İşleri, Temizlik ve Park Bahçeler Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Fen İşleri Müdürlüğü Şantiyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü'nde görevli işçilerle buluşan Önal, şunları söyledi:

"Bayraklı'da çıktığımız bu yolda tüm arkadaşlarımızla birlikte vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vereceğiz. Bu kapsamda Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü'nde görev yapan mesai arkadaşlarımızla buluştuk. Bugüne kadar gece gündüz demeden ilçemizin sokaklarında en iyisini vermek için çalışan mesai arkadaşlarımla Bayraklamıza hizmet edeceğiz. Bizleri bu görevlere getiren Bayraklılı komşularımızın güvenlerini boşa çıkarmamak için canla başla çalışacağız."