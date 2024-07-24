Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Onur Mahallesi\'nde Mahalle Ziyaretleri Yaptı

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(İZMİR)- Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal'ın mahalle ziyaretleri kapsamındaki son durağı Onur Mahallesi oldu. Muhtar Hatice Arslan ve bürokratlarla mahalleyi gezen Başkan Önal, esnaf ve vatandaşlarla da bir araya geldi. Talepler, şikayetler ve öneriler alınarak, yapılacak çalışmalar kararlaştırıldı. Başkan Önal, "Her mahallemizde hizmet üretmeye, vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Onur Mahallesi Muhtarı Hatice Arslan ve Belediye bürokratlarıyla birlikte mahalleyi gezerek ihtiyaçları ve eksiklikleri yerinde belirledi. Mahalle esnafını ziyaret eden ve ilçe sakinleriyle bir araya gelen Başkan Önal, vatandaşların taleplerini ve önerilerini dinledi. Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de çöp konteynerlerini dezenfekte edip, boyadı.Sokaklar, tanker ve süpürge araçlarıyla temizlendi. Parklarla ilgili çalışmalar, kaldırımlar ve temizlik gibi konularda ilgili birimlere talimat veren Önal, ihtiyaçların imkanlar dahilinde hızla çözüme kavuşturulmasını istedi.

"Bayraklı'nın her mahallesini ve sokağını birlikte güzelleştireceğiz"

Başkan Önal, "Mahallemizi baştan sona gezerek eksikliklerimizi belirledik, notlarımızı aldık, ilgili birimlerimize talimat verdik. Her mahallemizde eşit ve adil hizmet üretmek, vatandaşımızın yanında olmak için çalışmalarımıza her geçen gün yenilerini ekleyerek devam ediyoruz. İlçe sakinlerimizin desteği ve güveni bizim için çok önemli. Bayraklı'nın her mahallesini ve sokağını birlikte güzelleştireceğiz" dedi.