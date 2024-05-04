Bayraklı Belediye Başkanı Yaralı Kediye Sahip Çıktı - Son Dakika
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Bayraklı Belediye Başkanı Yaralı Kediye Sahip Çıktı

Bayraklı Belediye Başkanı Yaralı Kediye Sahip Çıktı

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, eski Smyrna Höyüğü'nü ziyareti sırasında yaralı bir kediye rastladı. Kedinin tedavisi yapılarak sağlığına kavuşturuldu ve 'Smyrna' adı verildi. Önal, tüm hayvanseverlere sahiplenme çağrısı yaparak, can dostlarımızın yanında olacaklarını belirtti.

04.05.2024 11:35  Güncelleme: 11:54
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(İZMİR)- Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, eski Smyrna Höyüğü'nü ziyareti sırasında gördüğü yaralı kediye sahip çıktı. Tüm hayvanseverlere sahiplenme çağrısı yapan Önal, "Hayatı birlikte paylaştığımız can dostlarımızın her zaman yanında olacağız. İyileştirip, onlara sıcak yuvalar bulmaya devam edeceğiz" dedi. Belediye veterinerleri tarafından yeniden sağlığına kavuşturulan kediye, 'Smyrna' adı verildi.

Bayraklı'daki eski Smyrna Höyüğü'nü ziyareti sırasında yaralı halde gördüğü kedinin tedavisi için belediye veterinerlerine talimat veren Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, 'Smyrna' ismini verdiği kedi başta olmak üzere can dostlar için hayvanseverlere sahiplenme çağrısı yaptı.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tedaviye alınan sevimli kedi Smyrna'nın sağ ayağında travmaya bağlı yumuşak doku zedelenmesi olduğu tespit edildi. İç kanama olma riskine karşı 72 saat gözlem altına alınan ve gerekli tedavileri ile aşılama, iç-dış parazit gibi işlemleri de yapılan kedi kısa sürede sağlığına kavuştu.

"HER ZAMAN YANLARINDA OLACAĞIZ"

Başkan Önal, "Sevimli dostumuzun tedavisi için veteriner ekiplerimiz gereken müdahaleleri yaptı. Sağlık durumu gayet iyi. İsmini de Smyrna koyduk. Can dostumuzu sahiplenmek isteyenler Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerimizle iletişime geçebilir. Tüm vatandaşlarımızı sokak hayvanlarını satın almaya değil, onlara aile olmak için sahiplenmeye davet ediyorum. Bayraklı Belediyesi olarak can dostlarımızın hayatını kolaylaştıracak adımlar atmaya ve her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

İrfan Önal, Smyrna, kedi, Hayvan Hakları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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